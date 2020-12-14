مطار صنعاء الدولي يستقبل طائرتي شحن أممية

وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم الاثنين، طائرتا شحن تابعتين لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “لليونيسيف” ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان تحملان على متنها أكثر من 105 طن من مستلزمات صحية ووقائية.

حيث وصلت الطائرة الاولى التابعة لليونيسيف وعليها 77 طن فيما وصلت الطائرة الثانية وتتبع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان وعليها 28 طن.

وتلقت طائرتي الشحن نوع 747 جامبو كافة الخدمات الملاحية الجوية المعمول بها في مختلف المطارات الدولية وفقا لشروط ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو).

وأشاد طاقما الطائرتين بمستوى الخدمات الأرضية والملاحية الجوية التي يقدمها مطار صنعاء الدولي مؤكدين جهوزية المطار الفنية والتشغيلية.

الجدير بالذكر بأن طائرات جامبو نوع 747 العملاقة قد هبطت بمطار صنعاء الدولي عدة مرات الأمر الذي يثبت قدرة مطار صنعاء على استقبال مختلف الانواع من الطائرات المدنية والتجارية والإغاثية الحديثة ذات الأحجام الكبيرة والمتوسطة.

المصدر: المسيرة