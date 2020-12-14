قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 14 2020 - 09:44
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الخارجية الايرانية: مبادرة طهران في الملف اليمني القائمة على ايقاف الحرب وفك الحصار وبدء الحوار لا زالت قائمة
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الوكالة الفرنسية: وفاة مليون و605 آلاف و583 شخصا في العالم بكورونا منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا و660 ألفا
الصحة العالمية: نقص المياه في المراكز الصحية يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الايرانية: مبادرة طهران في الملف اليمني القائمة على ايقاف الحرب وفك الحصار وبدء الحوار لا زالت قائمة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ميركل: حملة التطعيم ضد كورونا في أوروبا ستبدأ بعد أيام من ترخيص اللقاح
كوريا الجنوبية تسجل 1.030 إصابة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي ومرتفع لليوم الثاني تواليا
الوكالة الفرنسية: وفاة مليون و605 آلاف و583 شخصا في العالم بكورونا منذ ظهوره وإصابة أكثر من 71 مليونا و660 ألفا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع ارتفاع إضافي في الحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم
منذ 19 mins
14 December، 2020
اعتقال فلسطينيين
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
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