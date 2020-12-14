قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 14 2020 - 09:44

قوات الاحتلال تعتقل 6 مواطنين من الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم

منذ 19 mins 14 December، 2020
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