العلماء يختبرون مزيجا من لقاحي “أسترازينيكا” و”سبوتنيك V”

يعتقد مطورو اللقاح البريطاني المضاد لفيروس كورونا “أسترازينيكا”، أن مزيج من الأدوية المختلفة يمكن أن تحسن من فعالية اللقاحات.

صرحت بذلك رئيسة برنامج اللقاح البريطاني الأستاذ في جامعة أكسفورد سارة غلبرت، بحسب ما نقلته “بي بي سي”.

ووفقًا لها، فإن الاستخدام المشترك لعقار شركة الأدوية “أسترازينيكا” و”سبوتنيك V” من إنتاج مركز “غامالي” سيعزز الحماية من فيروس كورونا. وأوضحت سارة غلبرت أن العلماء طرحوا هذا السؤال أثناء تجارب اللقاح.

وبدأت شركة الأدوية “AstraZeneca” يوم الجمعة الماضي تجارب سريرية لمزيج مؤلف من لقاحها الخاص المضاد لفيروس كورونا مع العقار الروسي “سبوتنيك V”.

وسيشارك في الاختبار متطوعون تزيد أعمارهم عن 18 عامًا. وأشارت الشركة إلى أن مزج اللقاحات المختلفة يمكن أن تكون خطوة مهمة في الوقاية من “كوفيد-19”. من المتوقع أن يؤدي خلط اللقاحين البريطاني والروسي إلى تعزيز الاستجابة المناعية.

واقترح مطورو “سبوتنيك V” إجراء تجربة مشتركة للقاحين لـ”أسترازينيكا” في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بهدف زيادة فعالية إعادة التطعيم وتقوية جهاز المناعة.

المصدر: سبوتنيك