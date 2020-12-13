الصين تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن”البر الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 12 ديسمبر، صعودا من 13 إصابة في اليوم السابق”.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن”من بين الإصابات الجديدة 6 حالات منقولة محليا و19 إصابة جاءت من الخارج”.

وذكرت اللجنة أيضا أنه”تم تسجيل 14 إصابة جديدة لا تظهر عليها أعراض، نزولا من 17 حالة في اليوم السابق”.

وقال البيان إن”العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بكوفيد-19 بلغ حتى أمس السبت 86725 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634″.

المصدر: رويترز