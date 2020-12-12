وفد من حزب الله زار جلال الدين وقدم لها درعا تقديرية

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر، رئيسة مكتب الإسكان في الجنوب المهندسة حنان جلال الدين في منزلها في صيدا لمناسبة تقاعدها، وذلك بحضور أفراد عائلتها والمهندس سليم ضاهر من مكتب الإسكان في الجنوب مثمنا “دورها المهني في المكتب والمؤسسة العامة للاسكان”.

وعبر أعضاء الوفد عن “افتخارهم بالمهندسة جلال لدين، مثال المسؤول والموظف المثابر والنشيط والحريص على مصالح الناس والملتزم بالأنظمة والقوانين والساهر على تطبيقها”.

من جهتها شكرت جلال الدين “الوفد على زيارته وإلتفاتته الكريمة”، وفي الختام قدم الوفد درعا تقديرية للمحتفى بها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام