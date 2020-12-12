إتحاد بلديات جبل عامل: تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل جنوب لبنان السبت انه تم تسجيل 20 إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة في قرى الاتحاد، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

وأعلنت الخلية أن “عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 769 إصابة و585 حالة شفاء و23 حالة وفاة”، وتابعت “يوجد حاليا قيد المتابعة 132 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 126 منها قيد الحجر المنزلي و6 حالات في المستشفى”.

وشددت الخلية على “ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام