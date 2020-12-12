مجلس القضاء الاعلى يرد على تقارير إعلامية: لتوخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات

ردت أمينة سر “مجلس القضاء الأعلى” في لبنان القاضية إليان صابر السبت على ما ورد في تقارير عرضتها إحدى المحطات التلفزيونية في نشرتها الإخبارية.

واستغربت صابر أن “تصبح آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذا على المجلس، بقصد اتهامه بغير وجه حق بالتبعية للسلطة التي عينته، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله”، وأكدت أنه “لا يصح إتهام أي قاض بالتسييس جزافا، إذ تبقى العبرة في عمله وأدائه الخاضعين للرقابة والمساءلة مؤسساتيا”.

وأضافت صابر “رغم التعبئة العامة، وما رافقها من قرارات إقفال، ورغم الظروف الصحية الاستثنائية، وصدور قانوني تعليق المهل الرقم 160/2020 و185/2020، إضافة إلى عدم إحضار الموقوفين إلى الجلسات المحددة لهم، في كثير من الأحيان، فإن القضاة واظبوا على استكمال عملهم معتمدين التقنيات الالكترونية الحديثة”.

ودعت صابر “وسائل الإعلام ضرورة توخي الدقة في ما يتم نشره من معلومات وتقارير تتعلق بملفات قضائية والتثبت من صحة هذه المعلومات، عبر أمانة سر مجلس القضاء الأعلى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام