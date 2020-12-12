الرئاسة التركية تطلب من البرلمان تمديد صلاحية الحكومة لإرسال قوات إلى ليبيا 

قدمت الرئاسة التركية، مذكرة لرئاسة البرلمان تطلب تمديد صلاحية الحكومة في إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافية، اعتبارًا من الثاني من كانون الثاني/يناير المقبل. وتقضي المذكرة، التي نشرتها وسائل إعلام محلية، “بتمديد صلاحية الحكومة لإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد للتدخل وتنفيذ عمليات إذا اقتضت الحاجة، يحدد رئيس البلاد عددها وموعد إرسالها”.

وبحسب المذكرة “يتم إرسال القوات التركية إلى ليبيا للقيام بعمليات التدخل خارج حدود تركيا واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للقضاء على أي مخاطر وتهديدات والتصدي لأي هجمات للمجموعات المسلحة والمنظمات الإرهابية التي تستهدف مصالح تركيا في ليبيا وفقاً للمبادئ التي يحددها الرئيس”.

ومن المنتظر أن تعرض المذكرة للتصويت في البرلمان التركي قبل نهاية الشهر الجاري. وكان البرلمان التركي قد صادق في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي، على مذكرة التعاون العسكري بين طرابلس وأنقرة، والتي تقضي بإرسال قوات تركية إلى ليبيا لمدة عام بحسب القانون التركي.

المصدر: سبوتنيك