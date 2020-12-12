شركة “آبل” تخبر موظفيها أنهم سيعملون من المنزل إلى غاية الصيف

أشارت تقارير إعلامية إلى أن شركة “آبل” قد أبلغت موظفيها بأنه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل.

فبحسب ما نشر موقع “بيزنس إنسايدر”، فقد أخبر الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، الموظفين بأنه ليس من المتوقع أن يعاودوا العمل من المكتب قبل الصيف المقبل، وذلك تماشيا مع الجداول الزمنية المماثلة التي وضعتها شركتا “فيسبوك” و”جوجل” وغيرهما.

وأوضح كوك “لا بديل عن التعاون وجها لوجه، لكننا تعلمنا الكثير أيضا عن كيفية إنهاء عملنا بعيدا عن المكتب ومن دون التضحية بالإنتاجية أو النتائج. وكلها دروس مهمة. وحين نجتاز هذه الجائحة بسلام، سوف نحافظ على كل الأمور الرائعة التي تخص آبل، مع دمج أفضل تحولاتنا خلال العام الجاري”.

يذكر بان الجائحة خلقت مشاكل للشركة الأمريكية بسبب سلسلة توريدها للمنتجات المنشرة في أنحاء العالم، بالإضافة لأن غالبية أعمال التصنيع تجري في الصين.

وعادة ما يسافر موظفو الشركة في الخريف إلى الصين مع بدء المصانع الخاصة بالشركة عملها إلا أنهم في هذا العمل سيقومون بمتابعته عن بعد.

المصدر: سبوتنيك