“الجهاد”: الشعب المغربي سيكون قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني

اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين جميل عليان ان “اعلان اتفاق التطبيع المغربي مع العدو الاسرائيلي هو لحاق بركب الدول المطبعة والخائنة للقضية الفلسطينية”، مشيدا “بحالة الرفض الكبير لهذا التطبيع من الشعب المغربي”.

وقال عليان الجمعة “يجب أن نفرق بين الجماهير المغربية التي هتفت لفلسطين في كل مكان وبين النظام”، ولفت إلى أن “النظام الملكي المغربي له علاقات قوية مع الاحتلال الصهيوني وقريبة جداً منذ نشوء الاحتلال”.

واكد عليان أن ” الشعب المغربي سيكون قلبا وقالبا مع الشعب الفلسطيني ، لذلك يجب علينا التمييز جيدا”، “مدينا النظام الملكي المغربي بما يفعلوه والتصرف اللامسؤول”.

وأشار عليان إلى أنه “كان يجب على ترامب جر أذيال خيبته وحزم حقائبه في البيت الأبيض، ويرحل مهزوماً من أمريكا، إلا أن هناك رؤساء من العرب تحاول مسح وجهه المتسخ والذي يدل على التطبيع الواضح والولاء الكامل لهم”.

المصدر: فلسطين اليوم