#أردوغان: سياسات #ماكرون قد تتسبب في القضاء على العلاقات الأذربيجانية-الفرنسية نتيجة قلة خبرته السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 13:24

#أردوغان: سياسات #ماكرون قد تتسبب في القضاء على العلاقات الأذربيجانية-الفرنسية نتيجة قلة خبرته السياسية

منذ 24 mins 11 December، 2020
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