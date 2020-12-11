البنتاغون: عدد قوات الناتو في #أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2020 - 10:22

البنتاغون: عدد قوات الناتو في #أفغانستان سيزداد بعد تقليص القوات الأمريكية

منذ 55 mins 11 December، 2020
أخبار موقع المنار

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