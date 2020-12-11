الفصائل الفلسطينية تدين تطبيع المغرب مع الكيان الإسرائيلي: خيانة بالقدس وفلسطين

استنكرت الفصائل الفلسطينية، الخميس، إعلان التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والمغرب، معتبرة ما جرى خيانة للقدس ولفلسطين. ودعت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفضلة الشعوب العربية والإسلامية لمواجهة التطبيع مع الاحتلال بكل الوسائل الممكنة والمتاحة، مشددة على خطورة التطبيع.

حركة حماس استنكرت اعلان اتفاق التطبيع بين دولة المغرب والاحتلال الاسرائيلي. وقال الناطق باسم حماس حازم قاسم: “إن هذه خطيئة سياسية، ولا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على استمرار تنكره لحقوق شعبنا”. وأوضح قاسم ان الاحتلال يستغل كل حالات التطبيع من اجل زيادة جرعة سياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني وزيادة تغوله الاستيطاني.

أما حركة الجهاد الإسلامي، اعتبرت في تطبيع المغرب علاقاتها مع إسرائيل خيانة للقدس، وإن التطبيع الوجه الجديد للاستعمار. وقالت الجهاد في بيان صحفي: ” يتواصل سقوط بعض الأنظمة العربية في وحل الخيانة والرِّدة عن ثوابت الأمة ، وقد جاء إعلان التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني الغاصب ليمثل انتكاسة جديدة للنظام العربي الهش الذي يبحث عن توطيد أركان حكمه الاستبدادي لدى أمريكا والكيان الإسرائيلي”. وأضافت: “ما أقدم عليه النظام الحاكم في المغرب هو خيانة لثوابت الإسلام والعروبة وتفريط بالقدس وفلسطين”.

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان، إن” الإعلان عن تطبيع العلاقات المغربيّة مع العدو الصهيوني مساء اليوم على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربيّة، بحيث يُشهر النظام المغربي علاقاته المديدة مع العدو، ويلتحق في هذا الإشهار بمن سبقوه إلى وحل الخيانة، كنظامي الإمارات والبحرين”. وأشارت الجبهة إلى أن، ” توالي إعلانات الزحف نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، تؤكّد ضرورة توحيد كل الجهود الوطنيّة والقوميّة لمواجهة هذه النظم وخياناتها من جهة، وحماية حقوق وأهداف أمتنا العربية وفي القلب منها الحقوق والأهداف الفلسطينيّة في التحرر والانعتاق والوحدة من جهة أخرى”.

من ناحيتها، استنكرت حركة المجاهدين الفلسطينية اعلان التطبيع بين المغرب والكيان الصهيوني الذي يشكل ضربة جديدة في صدر الأمة. وقالت الحركة في بيان، “اعلان التطبيع مع الكيان لا ينم عن إرادة الشعب المغربي الشقيق، وما هو الا خدمة مجانية تقدم لنتياهو وترامب الفاشلين”.

المصدر: موقع المنار