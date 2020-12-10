التعبئة التربوية في حزب الله: للوقوف الى جانب الطلاب بعد رفع بعض الجامعات لأقساطها

اعتبرت التعبئة التربوية في حزب الله انه “وضعت خطوة بعض الجامعات الخاصة طلابها امام معضلة جديدة، باتخاذها قرار رفع أقساطها عندما اعتمدت سعر الصرف المتحرك وفقا لمنصة مصرف لبنان وهو الان 3900 ليرة”، وتابعت “هي خطوة مخالفة للقرار الرسمي باعتماد الليرة اللبنانية بدلا من اعتماد الدولرة وهي مخالفة ايضا لتوصية الجهات الرسمية باعتماد سعر صرف الدولار على أساس 1515”.

وقالت التعبئة في بيان لها الخميس “ننتظر من الجميع ان يقفوا الى جانب هؤلاء الطلاب كما وقفوا الى جانب طلاب الخارج في موضوع الدولار الطالبي الذي صار قانونا”، واضافت “كما ننتظر من هذه الجامعات عدم اتخاذ خطوات تضيف الى المشكلات الحياتية للطلاب واهاليهم مشكلات جديدة في تعليمهم ومستقبلهم”.

ونوهت التعبئة “بالجامعات التي تقف الى جانب طلابها وتتخذ القرارات المسهلة لاكمال تعليمهم من قبيل تخفيض الاقساط وزيادة المنح لمن هم بحاجة اليها وتسهيل تسديد الاقساط على المتعسرين منهم”، واعتبرت ان “هذا المؤمل منهم باعتبار المعلن منهم ـ جامعات علم وليس جامعات ربح ـ وتدعو هذه الجامعات الى الثبات على هذا الموقف الانساني النبيل”.

ودعت التعبئة “الجامعة اللبنانية الى التهيؤ لمآلات الخطوات المسببة لهجرة الطلاب إليها فتفتح ابوابها لهم وتسهل على طلابها اكمال دراستهم على النحو المريح فتضيف بذلك الى رصيدها الوطني ومكانتها ما هو مأمول منها ومرتجى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام