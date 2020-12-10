أوباما: ترامب تسبب في “أضرار جسيمة” لبعض السياسات التي نفذتها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2020 - 15:38

أوباما: ترامب تسبب في “أضرار جسيمة” لبعض السياسات التي نفذتها

منذ 16 mins 10 December، 2020
باراك اوباما
أخبار دولية - الولايات المتحدة

رأى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس ترامب “تسبب في أضرار جسيمة لبعض السياسات الرئيسية التي نفذها”، مؤكدا أن “قانون الرعاية الصحية لا يزال قوياً بوجه التحديات”. وفي مقابلة مع مجلة “نيويورك”، قال اوباما إنه “لا يراقب عن كثب كل تحد لسياساته من قبل إدارة ترامب”، مضيفاً “انتبهت إلى المجالات التي حاولت فيها إدارة ترامب القيام ببعض الأضرار الجسيمة للسياسات التي نفذتها إدارتي، مما سبب انتكاسة قصيرة المدى لما هو نجاح طويل الأجل”.

وأعرب أوباما عن تفاؤله بأن الإدارة الجديدة للمرشح الديمقراطي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، سيكون لديها “القدرة على المتابعة من حيث توقفنا”.

المصدر: روسيا اليوم

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