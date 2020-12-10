شكري تعليقاً على جهود حل الأزمة مع قطر: نسعى إلى التوافق

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، تعليقا على جهود المصالحة مع قطر، أن بلاده “تسعى إلى التوافق”. وأوضح وزير الخارجية المصري أن “الدول الأربع تضرروا من سياسيات قطر، وعلاقات مصر مبنية على التضامن والدعم المتبادل، والسعودية والإمارات والبحرين كانت لها مطالب، ونثمن جهود المغفور له الشيخ صباح، أمير الكويت الراحل، وسمو الأمير نواف الأحمد، أمير الكويت، والحكومة الكويتية في محاولة التوصل إلى توافق”.

وتابع “إذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة فمصر دائما تسعى إلى التوافق وعلاقات الإخوة التي يجب أن تربط بين الدول العربية”.

المصدر: روسيا اليوم