غريفيث: ملتزم بمساعدة الأطراف اليمنية في التوصل إلى تسوية سياسية

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس، “التزامه مساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن”.

وقال غريفيث، مخاطباً مجموعة من الصحفيين اليمنيين في ندوة نظمتها الوكالة الفرنسية للتعاون الإعلامي وبعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، وفقاً لحسابه على “تويتر” “موقفي هو الالتزام بقيم ومبادئ ‎الأمم المتحدة. وأنا ملتزم بمساعدة الأطراف في التوصل إلى تسوية سياسية لا تحرم اليمنيين من حقهم في محاسبة قادتهم وحقهم في المواطنة المتساوية”.

وأعرب المبعوث الأممي في معرض حديثه عن يوم حقوق الإنسان، الذي يصادف العاشر من كانون الأول/ديسمبر من كل عام، عن قلقه من أوضاع الصحفيين في اليمن جراء العدوان السعودي الأميركي المستمر للعام السادس توالياً، قائلاً “لازلت قلقاً للغاية إزاء انكماش هامش حرية الإعلام والتهديدات التي يواجهها الصحفيون فيما يخص سلامتهم الشخصية، وتهديدات الاعتقال وأحكام الإعدام، بل والاغتيال”.

وأكد أنه “سيستمر في حث الأطراف على احترام حرية الصحافة”.

المصدر: سبوتنيك