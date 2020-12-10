أدوية يجب توفرها أثناء الجائحة

كشف البروفيسور سيرغي زيريانوف، رئيس قسم الصيدلة العامة والسريرية بجامعة الصداقة الروسية، الأدوية التي يجب أن تكون في متناول اليد أثناء الجائحة.

ويفيد موقع AiF، بأن البروفيسور حذر من شراء المضادات الحيوية، لأن استخدامها في العلاج يجب أن يتم وفق وصفة طبية فقط، وينصح بدلا منها بشراء أدوية مخفضة للحرارة. وقال، “الأفضل باراسيتامول، لأن إيبوبروفين لم تظهر فعاليته في وباء “كوفيد-19″. كما يجب أن تكون قطرات الأنف في متناول اليد أيضا”.

وحذر البروفيسور، من تناول أدوية مضادة للفيروسات دون وصفة طبيبة. لأن لهذه الأدوية آثارا جانبية عديدة. كما ينصح بعدم الإفراط بتناول فيتامين D. لأنه عند زيادة تركيز هذا الفيتامين في الجسم، قد يصبح سببا في تلف الأوعية الدموية والقصور الكلوي ومشكلات صحية أخرى.

المصدر: نوفوستي