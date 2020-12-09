الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأربعاء انه تم تسجيل 23 وفاة و1883 إصابة جديدة بوباء كورونا و1636 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الكيلة إنه “تم تسجيل حالات الوفاة في المحافظات على النحو التالي: جنين (5)، نابلس (2)، طولكرم (3)، قلقيلية (1)، الخليل (1)، رام الله والبيرة (1)، بيت لحم (٢)، سلفيت (١)، قطاع غزة (7)”.

وأضافت الكيلة أن “الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل (215)، جنين (128)، نابلس (261)، طولكرم (108)، رام الله والبيرة (208)، سلفيت (40)، قلقيلية (61)، طوباس (31)، بيت لحم (131)، ضواحي القدس (54)، أريحا والأغوار (7)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6672 فحصا”.

وتابعت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (224)، نابلس (335) جنين (179)، طولكرم (88)، رام الله والبيرة (168)، سلفيت (17)، قلقيلية (60)، طوباس (48)، قطاع غزة (517)”.

المصدر: فلسطين اليوم