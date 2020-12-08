قطع السير على المسلك الغربي لنفق سليم سلام مساء اليوم لاعمال الصيانة – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 8 2020 - 18:02
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
نائب الأمين العام لحزب الله: أنظمة الخليج لم تكن يوما مع فلسطين ولم تدعم مقاومتها وإنما كانت تدعم خطوات التسوية والتنازل
الشيخ نعيم قاسم: التطبيع كشف المستور وأظهر الخونة وأبرز المقاومين والداعمين ولم يعد الموقف الرمادي موجودا ولا مقبولا
الشيخ قاسم: بعد التطبيع أصبحت المواجهة مكشوفة بين محورين محور أميركا و"اسرائيل" وأتباعهما ومحور المقاومة وعلى رأسه ايران
الشيخ قاسم: يجب ان نزداد قوة وتجهيزا بلبنان وفلسطين والمنطقة لتأمين مستوى الردع وسنعمل لنكون أقوى عسكريا وماديا وسياسيا
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: من يعتقد من الأمراء أنه بسلوكه المتهور يمكنه إلغاء كل شيء باتفاق ذليل فهو واهم
القيادي في حركة حماس محمود الزهار: غزة اليوم تقف شامخة بوجه الاحتلال وعلينا ترسيخ مفاهيم العقيدة وتطوير عقل المقاومة
اجتماعات متلاحقة في السراي الحكومي محورها موضوع الدعم وسبل ترشيده بمشاركة قطاعات اقتصادية وصناعية
الرئيس الإيراني: العلاقات بين إيران وسوريا استراتيجية وأخوية ومواجهة المحتلين والإرهاب هدف مشترك للبلدين
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران: ما دام الكيان الصهيوني موجودا لن يستتب الأمن في المنطقة
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: أميركا تعمل على دعم خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: التفاوض بشأن الاتفاق النووي انتهى ولن نتفاوض من جديد
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: لن نتفاوض مع الغرب حول المنطقة ومستعدون للحوار مع دول الجوار
قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي: على الأعداء انتظار ردّنا الحاسم على اغتيال العالم فخري زادة
الرئيس السابق لهيئة علماء السودان محمد عثمان صالح: نحن العلماء في السودان سنقاوم التطبيع
إعلام العدو: الشيخ الإماراتي حمد بن خليفة آل نهيان يشترى نحو 50 % من أسهم نادي بيتار القدس "الاسرائيلي" لكرة القدم
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن لمنصب وزير الحرب
بريطانيا: انطلاق حملة تلقيح الأشخاص الأكثر ضعفا ضد كوفيد _19
الصين تستدعي القائم بالأعمال الاميركي لديها على خلفية فرض واشنطن عقوبات على 14 مسؤولا صينيا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يحضّ روسيا على إنهاء "احتلالها المؤقت" لشبه جزيرة القرم "بدون تأخير"
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ينفي محاولته رشوة قاض خلال جلسة محاكمته بتهم فساد
الولايات المتحدة تدرج نيجيريا للمرة الاولى في قائمتها السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2020 يتجه ليكون من أكثر السنوات حرا على الإطلاق بمعدل حرارة أعلى بـ1,28 درجة من السابق
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
قطع السير على المسلك الغربي لنفق سليم سلام مساء اليوم لاعمال الصيانة
منذ 33 mins
8 December، 2020
نفق سليم سلام
التعليقات
ذات صلة
قوى الامن الداخلي: أشغال في نفق سليم سلام لخمسين يوما ليلا
غرفة التحكم المروري: جريحان نتيجة انزلاق دراجة نارية داخل نفق #سليم سلام باتجاه الوسط التجاري #بيروت و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
غرفة التحكم المروري: تصادم بين 4 مركبات داخل نفق #سليم_سلام باتجاه #بيروت – الاضرار مادية و #حركة_المرور كثيفة في المحلة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}