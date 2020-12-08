إخبار ضد وزيري أشغال وبلديات

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أنه، على اثر الحوادث الأليمة المتكررة على أوتوستراد طريق المطار والتي ذهب ضحيتها الكثير من الأبرياء تقدم المحامون محمد زياد جعفيل، عمر عارف الكوش، سوسن مراد، ميشال فلاح، ماي البغدادي و مازن عاكوم بإخبار من جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد كل من وزيري الأشغال المتعاقبين منذ العام 2018 وحتى تاريخه وهما الوزير السابق يوسف فنيانوس والوزير الحالي ميشال نجار وكافة البلديات صاحبة الصلاحيات “بجرائم القتل نتيجة الإهمال وقلة الإحتراز ومخالفة الأنظمة والقوانين” سنداً للمواد 564 /595/599 عقوبات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام