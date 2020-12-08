الجيش المصري يعلن مقتل 7 ضباط وجنود خلال عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 40 مسلحاً

أعلنت القوات المسلحة المصرية الثلاثاء، مقتل وإصابة 7 ضباط وجنود من أفرادها وذلك خلال عمليات عسكرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، ما أسفر أيضاً عن مقتل 40 مسلحاً وتدمير مئات الأوكار والملاجئ، وذلك خلال الفترة من الأول من أيلول/ سبتمبر وحتى 8 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري.

ووفقا لبيان للقوات المسلحة المصرية، فإنه خلال عمليات “على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، وأسفرت خلال الفترة الممتدة من 1 أيلول/سبتمبر إلى 8 ديسمبر 2020 على الاتجاه الشمالي الشرقي، عن استهداف وتدمير 437 وكرا وملجأ ومخزن تستخدمها العناصر التكفيرية، نتج مقتل 25 فردا تكفيريا شديدي الخطورة”.

كما أوضح البيان أنه خلال العمليات “قتل 15 فردا تكفيريا”، وتم “القبض على 12 فردا تكفيريا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”. وأوضح البيان أيضا أنه “نتيجة للأعمال القتالية نال شرف الشهادة والإصابة ضابطين و4 ضباط صف وجندي”.

المصدر: سبوتنيك