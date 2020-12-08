أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: الوجود الاميركي في سورية يسعى لتقوية ونشر خلايا داعش في المنطقة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 8 2020 - 08:56

أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني لدى استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: الوجود الاميركي في سورية يسعى لتقوية ونشر خلايا داعش في المنطقة

منذ 17 mins 8 December، 2020
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