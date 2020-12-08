معهد روبيرت كوخ: ألمانيا تسجل 14054 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 423 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 14054 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 1197709 .

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 19342 بعد تسجيل 423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المعهد إلى تعافي حوالي 881.3 ألف مريض خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك