مصري يجني ثروة كبيرة من العقارب وسمومها

رصدت وكالة “رويترز” في تقرير لها جني شاب مصري ثروة كبيرة عن طريق صيد العقارب في صحراء وشواطئ مصر واستخراج سمها لاستخدامه في أغراض علاجية.

ووفقا للوكالة أصبح محمد حمدي بشتة وهو في سن 25 عاما مالكا لشركة “كايرو فينوم” للمستخلصات الحيوية والسموم وهو مشروع يضم 80 ألف عقرب في عدة مزارع في مختلف أرجاء مصر وعددا من الثعابين التي يبقي عليها أيضا من أجل استخلاص سمها.

وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية في صيد العقارب التي يتم تعريضها لتيار كهربائي خفيف لتحفيز إفراز السم، ويمكن لغرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و50 ألف جرعة من مضادات السموم.

وقد يصل سعر غرام سم العقرب إلى عشرة آلاف دولار ويصدره بشتة إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث يستخدم لإنتاج مضادات السموم ويدخل في صناعة عدد من الأدوية الأخرى منها أدوية تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم.

المصدر: رويترز