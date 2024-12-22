العدو الاسرائيلي يحذر المستوطنين الصهاينة من السفر إلى مصر

وجهت السلطات الامنية الإسرائيلي رسالة لكل المستوطنين الصهاينة بضرورة عدم السفر إلى الأراضي المصرية خلال الفترة المقبلة بزعم احتمال شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت القناة السابعة الاسرائيلية إنه “جاء في رسالة التحذير الشديدة لجهاز الامن زعم حول محاولات تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين في الأراضي المصرية”.

ولفتت القناة الى ان “المؤسسة الأمنية أصدرت تحذيرا من السفر إلى مصر قبل عيد الحانوكا اليهودي المقبل، خوفا من هجمات ضد الإسرائيليين”.

وفي الوقت نفسه، كشفت هيئة البث الإسرائيلية “كان 11” إنه “تم إرسال رسالة إلى مصر مفادها أن عليها زيادة قوات حماية الإسرائيليين على أراضيها”.

وأشارت هيئة البث الصهيونية إلى أن “مقر الأمن القومي الإسرائيلي شدد قبل نحو أسبوعين تحذيره من السفر إلى أرمينيا وجزر المالديف، وألغى تحذيره من السفر إلى البرازيل الذي كان ساري المفعول إلا في المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراغواي”.

وفي الآونة الأخيرة، تم تشديد التحذير من السفر إلى تايلاند، وهي وجهة ذات شعبية بين الإسرائيليين خلال فصل الشتاء.

المصدر: روسيا اليوم