6 أطعمة تقضي على الشيخوخة وتجعلك دائما في سن الشباب

نشأنا جميعا ونحن نسمع عبارات مثل “العمر مجرد رقم”، “العمر لا يحدد قدراتك”، رغم أن بعضها في فحواه صحيح، ومن أجل ذلك يلجأ البعض لعمليات ومستحضرات التجميل من أجل إخفاء الشيخوخة.

ولكن هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنها إبطاء الشيخوخة، حيث يمكن تجديد شباب البشرة الباهتة ومنحها الحيوية عن طريق تغذية جسمك بالمكملات الصحيحة واتباع نظام غذائي صحي ومغذي يمكن أن يعزز نمو الخلايا ويمنحك بشرة براقة.

ونقدم لك في السطور التالية بعض الأطعمة التي يمكنها إبطاء الوصول إلى الشيخوخة والمحافظة على شبابك.

• الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة

وهذا يشمل جميع الفواكه والخضروات العضوية، هذه المواد المضادة للأكسدة تمنع عملية الأكسدة، وتزيل تمنع أمراض رئيسية مثل السرطان وأمراض القلب، وفقا لموقع “إن دي تي في”.

• التوابل

زد من تناول التوابل في نظامك الغذائي، يعد الطعام الهندي حارا بشكل طبيعي وبالتالي يثبت فعاليته في مكافحة الشيخوخة، البهارات مثل الريحان وبذور الشمر والكمون والكركم وغيرها تمنع الضرر التأكسدي للخلايا.

• الشاي الأخضر

شرب ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر بشكل يومي لديه القدرة على عكس الضرر الخلوي، وزيادة طول عمر الخلية، حيث فوائده على الجلد هائلة.

• الكيوي

الاستهلاك المنتظم للكيوي لديه القدرة على منع تكون الخطوط الدقيقة والتجاعيد على الجلد، وفقا للتقسيم الغذائي لفاكهة الكيوي، يحتوي كل 100 غرام على 154 نسبة مئوية من فيتامين سي، أي ضعف نسبة الليمون والبرتقال حيث يعمل فيتامين سي كمضاد قوي للأكسدة.

• الخضروات الخضراء

تتميز الخضروات الخضراء بأنها غنية بالألياف والمغذيات، وبالتالي فهي فعالة في تجديد المحتوى الغذائي الذي يرغب فيه جسم الإنسان.

المكسرات

تعمل المكسرات على تحسين نشاط الدماغ وإبقائه نشيطا، وهذا من شأنه أن يحافظ على نشاط الجسم ويمنع أي نوع من الخمول، وبالتالي يجعل الشخص يشعر بأنه أصغر سنا.

المصدر: سبوتنيك