الأردن: إصابات كورونا تتجاوز 244 ألفا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين عن تسجيل 60 حالة وفاة و3980 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

ووفق وزارة الصحة، فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 244,069، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا 48,920 حالة.

وسجل الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 60 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3116 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 154 حالة، فيما غادرت 228 حالة بعد شفائها.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا 1684 حالة، منها 403 حالات على أسرة العناية الحثيثة.

المصدر: عمون