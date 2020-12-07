رئيس بلدية تلبيرة: إصابتان بين الهيئة التعليمية في مدرسة تلبيرة وننسق مع المحافظ لاتخاذ القرار المناسب

قال رئيس بلدية تلبيرة في سهل عكار عبد الحميد سقر في بيان: “استنادا الى المستجدات الطارئة في مدرسة تلبيرة الرسمية، وحيث تم إبلاغنا انه نتيجة الفحوص المخبرية لبعض المعلمين والمعلمات في المدرسة، أظهرت إصابتين بفيروس كورونا في صفوف الجهاز التربوي. وبناء عليه، تواصلنا مع مدير المدرسة جورج نشار، وبعد التأكد من الاصابات تواصلنا مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي وطلبنا منه ضرورة اغلاق المدرسة لمدة اسبوع على الاقل. وبدوره أجرى المحافظ اتصالاته مع وزارة التربية لاتخاذ الاجراء المناسب، ونحن بانتظار ابلاغنا بالقرار الذي سيصدر في هذا الشأن”.

أضاف: “كما طلبنا من مدير المدرسة ضرورة تبليغ المعلمين والمعلمات بإجراء فحص pcr للاطمئنان على سلامتهم وحفاظا على سلامة التلاميذ ومواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير”. وأكد ان “الامور قيد المتابعة وسيتم تبليغ الاهالي بالقرارات التي سيتم اتخاذها بشأن المدرسة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام