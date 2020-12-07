السفير الايراني يبحث مع وزير التجارة العراقي سبل تمتين العلاقات التجارية بين البلدين

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى بغداد ايرج مسجدي الاثنين مع وزير التجارة العراقي علاء احمد الجبوري سبل تعزيز وتمتين العلاقات التجارية بين البدين.

وافادت “ارنا” عن سفارة الجمهورية الاسلامية في بغداد أن الجانبان تطرقا الى “محاور اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق والتي ستنعقد قريباً في طهران”، واعلنا عن دعمهما لشركات القطاع الخاص في البلدين لتطوير نشاطهم.

واكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد انه رغم المشاكل الاقليمية والظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الا ان العلاقات الاقتصادية مع العراق شهدت نموا.

المصدر: ارنا