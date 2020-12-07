حالتا وفاة و51 اصابة جديدة بكورونا في محافظة عكار شمال لبنان

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الاثنين انه تم تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة و54 حالة شفاء.

واشارت الغرفة الى انه “تبعا لذلك بات العدد التراكمي لمصابي كورونا المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم: 3120 مصابا”، وتابعت “الحالات الايجابية قيد المعالجة الان :613 حالة، واجمالي حالات الشفاء فبلغ: 2450 حالة”.

واضافت الغرفة ان “عدد حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة بلغ: 698 حالة”، وتابعت “كما ارتفع عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة الى: 57 حالة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام