ماكرون: الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن” الرسوم الكاريكاتورية ليست رسالة من فرنسا إلى المسلمين، بل هي مجرد تعبير من مصور”،بحسب تعبيره.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس الفرنسي ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الإليزيه، اليوم الاثنين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال من مراسل “اليوم السابع” المصرية: “علينا أن ندرك أن هذا القانون الذي اختاره الشعب الفرنسي. هذا قانون الشعب الفرنسي، هذه الرسوم والمقالات التي تصدمكم ليست صادرة عن السلطات الفرنسية أو عن الرئيس الفرنسي، ولا تعتبروه استفزازا من السلطات، ولكنها تصدر من صحفي أو مصور،وهناك من يرد عليها بهدوء”.

المصدر: مواقع