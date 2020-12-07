جيش الاحتلال الصهيوني يطلق النار على شاب عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 16:08

جيش الاحتلال الصهيوني يطلق النار على شاب عند حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

منذ 1 ساعة 7 December، 2020
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