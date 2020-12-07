المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تحث طهران على العدول عن قرار رفع نسبة تخصيب اليورانيوم

زعمت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا الإثنين، في بيان مشترك، أن “إعلان إيران الأخير حول رفع نسبة التخصيب في مفاعل نطنز “أمر مقلق” يتعارض مع الاتفاق النووي”، وذلك في إشارة للقانون الذي صوت عليه البرلمان الإيراني حول رفع نسب التخصيب كجزء من التعامل مع العقوبات الغربية. ودعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، طهران “إلى العودة عن ذلك القرار إذا أرادت “الحفاظ على مساحة للدبلوماسية”.

كما رحب البيان بتصريحات الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن حول الاتفاق النووي الإيراني “ورغبته في العودة إلى التفاوض”، مشيرا إلى أنه في حال “اعتمدت إيران القرارات التي اتخذتها مؤخرا سيؤدي ذلك إلى نسف الفرصة الدبلوماسية التي أُتيحت مؤخرا مع مجيء الإدارة الأميركية الجديدة”، حسب زعم البيان.

وصادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأربعاء الماضي، على قانون البرلمان حول إلغاء الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي، وهو قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20 بالمئة، بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

المصدر: سبوتنيك