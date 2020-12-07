الصحة السورية : وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٤٧ (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2020 - 01:18

الصحة السورية : وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٤٧ (سانا)

منذ 2 ساعة 6 December، 2020
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