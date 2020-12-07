الصحة السورية : وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٤٧ (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 7 2020 - 01:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة اللبنانية: تسجيل 1236 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال الـساعات الـ 24 الاخيرة
رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يستنكر محاولة حرق كنيسة الجثامنة في شرقي القدس المحتلة
حزب الله وأهالي مدينة الهرمل شيعوا فقيد الجهاد والمقاومة الحاج حسين علي فهد حمادة
مراسل المنار: تحطم مروحية "مدنية" "اسرائيلية" بعد اصطدامها بخط كهرباء في الجليل الأعلى
وزير استخبارات العدو إيلي كوهن: كنا نعرف العالم الإيراني محسن فخري زاده وتبعناه وكنا نعرف ما كان يفعله
أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة على ان تستمر في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة
ترامب: لا أريد الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024 وإنما أريد العودة إلى البيت الأبيض بعد ثلاثة أسابيع
بايدن: الولايات المتحدة تمر بزيادة مأساوية في عداد الإصابات بكورونا
وكالة بلومبيرغ: إيران أرسلت أكبر أسطول من ناقلاتها النفطية قوامه 10سفن إلى فنزويلا
الخارجية الايرانية: وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في طهران للقاء نظيره الايراني محمد جواد ظريف
الخارجية الروسية: توقيع ترامب قانون "رودتشنكوف" يؤكد اعتياد اميركا الهيمنة على العديد من مجالات الحياة في العقود الاخيرة
الخارجية التركية: ندعو اليونان الى حل خلافاتنا العالقة عبر الحوار والتعاون وليس انتظار المساعدة من اطراف خارجية
وسائل اعلام اميركية: فريق بايدن سيتلقى اجاطات استخباراتية ابتداء من الاثنين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حكومة الإكوادور تؤكد أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات التشريعية في فنزويلا
انتخابات تشريعية في رومانيا يرجح فوز الليبراليين فيها
الصين تنجح في تحقيق أول التحام لها في مدار القمر
المسبار الياباني "هايابوسا 2" عاد إلى الأرض بعينات من كويكب "ريوغو" بعد رحلة استمرت 7 سنوات
جامعة جونز هوبكنز: الولايات المتحدة الأكثر تضررا بكورونا في العالم بعد تسجيل 230 ألف إصابة و2527 وفاة في يوم واحد
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مسلتزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الصحة السورية : وفاة ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٤٤٧ (سانا)
منذ 2 ساعة
6 December، 2020
الصحة السورية
سوريا
كورونا في سوريا
التعليقات
ذات صلة
تشاووش اوغلو يرفض لوم تركيا على جلب ارهابيين إلى إدلب
روسيا ترصد 36 خرقاً لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وتركيا 8 خروقات
عودة أكثر من 250 لاجئاً سورياً إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}