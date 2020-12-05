إصابات جديدة بفيروس كورونا في صور وبنت جبيل وغيرها من الأقضية

أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء، بأنه تم اليوم تسجيل 52 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا. والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية.

وتوزعت الإصابات على النحو التالي: معروب 6، العباسية 5، الرشيدية 5، الشعيتية 5، صور 3، باتولية 3، وادي جيلو 3، شحور 3، الحوش 3، باريش 2، البازورية 2، البص 2، البرج الشمالي 2، جبال البطم 2، معركة 1، الشهابية 1، ديرقانون راس العين 1، قانا 1، المعشوق 1، حناوية 1، السماعية 1. وعليه فإن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3607 مصابين. توزعوا على الشكل التالي:

238 حالة وافدة (3 حالات وفاة) | 3369 حالة محلية بينها 583 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و66 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية | 115 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) | (43 حالة وفاة محلية) | وقد تماثل 1880 منهم الى الشفاء بشكل تام بينهم 846 شفاء مخبريا و 1034 شفاء زمنيا.

وذكرت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور أنها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه فيها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وأملت من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. ونصحت جميع القاطنين في القضاء الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل.

12 إصابة جديدة في قضاء بنت جبيل

أفاد طبيب الرصد الوبائي في الدائرة الطبية في قضاء بنت جبيل الدكتور محمد حسن، استنادا إلى خلية الأزمة في القضاء (طبابة القضاء – اتحاد بلديات بنت جبيل – اتحاد بلديات القلعة) وبناء على فحوصات pcr في مختبري تبنين وبنت جبيل وبعض المختبرات خارج القضاء، أن عدد الإصابات بوباء “كورونا” في قضاء بنت جبيل لليوم السبت 5/12/2020 بلغ اثنتي عشرة إصابة (12) توزعت على القرى والبلدات التالية: شقراء ودوبييه 4، رميش 3، بنت جبيل 1، عيترون 1، رامية 1، برعشيت 1، كونين 1.

بلدية حارة صيدا: 5 إصابات جديدة في حارة صيدا

أشارت بلدية حارة صيدا وخلية أزمة كورونا في حركة “أمل” و”حزب الله” في بيان أنه سجلت اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين الاهالي، وهي تخضع للحجر الصحي. وتمنت على مخالطي المصابين اتخاذ التدابير الوقائية، وفي مقدمها إجراء إختبار الوباء حفاظا على أنفسهم وسلامة محيطهم.

إصابتان في بنتاعل الجبيلية

أعلنت خلية الازمة لقرى وبلدات الحرف في قضاء جبيل تسجيل إصابتين بفيروس كورونا في بلدة بنتاعل، ودعت المخالطين لهما الى التزام الحجر المنزلي وإبلاغ الخلية عن أي عوارض يشعرون بها.

المصدر: الوكالة الوطنية