المديرية العامة للأمن العام ردا على السيد:لعدم التداول بملف عسكريين يشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس لسرية التحقيق

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي :

“ردا على ما ورد على لسان النائب اللواء جميل السيد حول تحقيق يجري في الأمن العام لجهة اختلاس أموال من قبل بعض العسكريين، يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن هناك تحقيقا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يشتبه بقيامهم بعمليات اختلاس، وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها.

تتمنى هذه المديرية عدم التداول بهذا الملف ضمانا لسرية التحقيق وصولا إلى النتائج المتوخاة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام