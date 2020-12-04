“الجهاد”: سرعة الاندفاع الاماراتي بالتطبيع مع العدو يوحى ان الامر أخطر من علاقات ومصالح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 22:26

“الجهاد”: سرعة الاندفاع الاماراتي بالتطبيع مع العدو يوحى ان الامر أخطر من علاقات ومصالح

منذ 60 mins 4 December، 2020
الجهاد الاسلامي
عربي وإقليمي - فلسطين

أكد القيادي في حركة “الجهاد الاسلامي” في فلسطين جميل عليان الجمعة أن “اصرار قيادة الامارات على فرض التطبيع (الانبطاح) الشعبي والمؤسساتي والاقتصادي يزيد من خطورة نظام حكم بن زايد على المنطقة كلها وليس فلسطين فقط، ان هذه المؤسسات والتيار الشعبي التطبيعي سيصبحون اذرع صهيونية ضد المنطقة العربية وفلسطين بقصد او بدون قصد”.

‏وأوضح عليان أن “سرعة الاندفاع الاماراتي في عملية التطبيع يوحى ان الامر اخطر من علاقات ومصالح”، وسأل “هل تريد الامارات ان تقدم نفسها كقاعدة إسرائيلية في الخليج؟ ام ان الخوف الاماراتي من التموضعات الجديدة في المنطقة يدفعها للاحتماء بإسرائيل؟”، ‏ولفت الى أن “بعض حكام دول الخليج باعوا تاريخ بلادهم ومواردها وشرفها الوطني والسياسي مقابل استمرار حكمهم وحكم عائلاتهم”.

المصدر: فلسطين اليوم

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