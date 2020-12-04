تسجيل 8 حالات جدبدة في القبيات

اعلنت خلية الأزمة في القبيات انه تم تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة ليرتفع العدد الى 26 حالة ، مشيرة الى شفاء 5 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم بصورة طبيعية.

ودعت لخلية كل من تخالط مع أحدهم الاتّصال بأحد الخطين الساخنين وهما70703392 و71743192 وتقوم الخلية بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة.

كما دعت كل من يعاني من عوارض مريبة التواصل مع أحد الخطين الساخنين وهما:70703392 و 71743192 .

وذكرت الجميع، نظرا لتزايد عدد الإصابات، بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام