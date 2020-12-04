تسجيل 8 حالات جدبدة في القبيات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 22:26

تسجيل 8 حالات جدبدة في القبيات

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
كوارث
لبنان

اعلنت خلية الأزمة في القبيات انه تم تسجيل 8 حالات إيجابية جديدة ليرتفع العدد الى 26 حالة ، مشيرة الى شفاء 5 حالات يمكنهم العودة الى حياتهم بصورة طبيعية.
ودعت لخلية كل من تخالط مع أحدهم الاتّصال بأحد الخطين الساخنين وهما70703392 و71743192 وتقوم الخلية بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة.
كما دعت كل من يعاني من عوارض مريبة التواصل مع أحد الخطين الساخنين وهما:70703392 و 71743192 .
وذكرت الجميع، نظرا لتزايد عدد الإصابات، بإلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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