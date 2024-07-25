دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءاتِ العدو على القرى الجنوبية الصامدةِ والمنازلِ الآمنةِ وخصوصاً الاعتداءَ الذي طالَ بلدةَ ‏كفرحمام، استهدف مجاهدو المقاومةِ الإسلامية مبنًى يستخدمُه جنودُ ‏العدوِ الصهيوني في مستعمرةِ المنارة بالأسلحةِ المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ورداً على ‌‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءاتِ العدوِ على بلدةِ ‏طيرحرفا، استهدفت المقاومةُ مبانيَ يستخدمُها جنودُ ‏العدوِ في مستعمرةِ شتولا بالأسلحةِ المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة، ورداً على ‌‌‌‏‌‌‏محاولة العدو الإسرائيلي احراق حرش الراهب باستخدام المَنجَنيق، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية موقع الرمثا في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

ورداً على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين شن مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏ ‏هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية ‏التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه ‏وجنوده واصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏

وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبدالله محمد فقيه “عابس” مواليد عام 2000 من بلدة رب الثلاثين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية