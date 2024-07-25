دعماً للشعب الفلسطيني وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءاتِ العدو على القرى الجنوبية الصامدةِ والمنازلِ الآمنةِ وخصوصاً الاعتداءَ الذي طالَ بلدةَ كفرحمام، استهدف مجاهدو المقاومةِ الإسلامية مبنًى يستخدمُه جنودُ العدوِ الصهيوني في مستعمرةِ المنارة بالأسلحةِ المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة.
ورداً على اعتداءاتِ العدوِ على بلدةِ طيرحرفا، استهدفت المقاومةُ مبانيَ يستخدمُها جنودُ العدوِ في مستعمرةِ شتولا بالأسلحةِ المناسبة وأصابتها إصابةً مباشرة، ورداً على محاولة العدو الإسرائيلي احراق حرش الراهب باستخدام المَنجَنيق، كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية انتشارا لجنود العدو في حرش عداثر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
ورداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة رب ثلاثين شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 411 في نافيه زيف التابع للواء النار 288 مستهدفة نقاط تموضع واستقرار ضباطه وجنوده واصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
وبمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عبدالله محمد فقيه “عابس” مواليد عام 2000 من بلدة رب الثلاثين في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية