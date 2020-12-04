استشهاد طفل فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي قرب رام الله المحتلة

استشهد طفل فلسطيني (13 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي في قرية المغير شمال شرق رام الله المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الجمعة.

وأفادت الوزارة “استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا من المغير، متأثرا بجروح حرجة اصيب بها ظهر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال الحي في بطنه”.

ولفتت المصادر الى ان “مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة طفل بالرصاص الحي في بطنه وأربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط”.

المصدر: فلسطين اليوم