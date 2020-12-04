وزارة الصحة اللبنانية: 1478 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 19:24

وزارة الصحة اللبنانية: 1478 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 36 mins 4 December، 2020
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