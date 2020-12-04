رئيس حكومة #إسبانيا: نسعى لتلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص ضد فيروس #كورونا بحلول شهري مايو ويونيو من العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 4 2020 - 14:50

رئيس حكومة #إسبانيا: نسعى لتلقيح ما بين 15 و20 مليون شخص ضد فيروس #كورونا بحلول شهري مايو ويونيو من العام المقبل

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
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