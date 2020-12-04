الرئيس عون أبرق للرئيس الفرنسي ماكرون معزياً باسمه واسم الشعب اللبناني بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان ونوّه بتمسك الرئيس الراحل بوحدة لبنان وسيادته على كامل أراضيه في بداية الحرب اللبنانية التي تزامنت مع فترة ولايته الرئاسية – موقع قناة المنار – لبنان
الرئيس عون أبرق للرئيس الفرنسي ماكرون معزياً باسمه واسم الشعب اللبناني بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان ونوّه بتمسك الرئيس الراحل بوحدة لبنان وسيادته على كامل أراضيه في بداية الحرب اللبنانية التي تزامنت مع فترة ولايته الرئاسية