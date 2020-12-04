الرئيس بري ابرق لماكرون معزيا بوفاة جيسكار ديستان: شخصية متميزة عملت بإخلاص من اجل توطيد العلاقات بين البلدين

أبرق رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون معزيا بوفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان ومما جاء في نص البرقية :

“فرنسا كما لبنان يفقدان اليوم شخصية سياسية برلمانية وقيادية متميزة عملت حتى الرمق الاخير من حياته من أجل إرساء قيم الحرية والمساواة والأخوة، ويفقدان شخصية متميزة عملت بإخلاص من اجل توطيد علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين الصديقين في أحلك الظروف هو الرئيس الراحل فاليري جيسكار ديستان .

بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب الفرنسي الصديق ومن أسرة الراحل بخالص التعزية متمنيا لكم ولفرنسا دوام التقدم والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام