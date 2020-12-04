الشيخ ياسين: لتشكيل حكومة قادرة لوضع حد للانحدار الاقتصادي

جدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في تصريح تشديده على “ضرورة السير وبسرعة بموضوع التحقيق الجنائي المالي، حتى يعرف المواطن اللبناني اين ذهبت امواله، ومن هربها للخارج وكيف السبيل لارجاعها”.

وقال ” إن اعادة المال المنهوب كفيل وحده بإصلاح الوضع النقدي، والمالي بدل طلب المساعدة من هنا وهناك، او التضييق أكثر على المواطن عبر الغاء الدعم على ضروريات الحياة”.

وأضاف”ان تصرفات الحاكم بأمر المال رياض سلامة تهدد العملة الوطنية، وحياة المواطنين وكرامتهم متسائلا”من يدعم ذلك الحاكم، حتى بدا وكأنه اقوى من كل مكونات الدولة، او انه شريك مع الفاسدين، ما يمنحه حصانة سياسية ويمنع عنه المحاسبة”.

ودعا الشيخ ياسين “المخلصين اذا وجدوا في الطبقة السياسية في هذا البلد “للاسراع في تشكيل حكومة قادرة على وضع حد للانحدار الاقتصادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام