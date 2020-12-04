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December 4 2020 - 04:12

مصر: مناطق القاهرة والإسكندرية الأكثر إصابة بكورونا

منذ 1 ساعة 4 December، 2020
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عربي وإقليمي - مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية هي الأكثر تسجيلا لإصابات كورونا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه في محافظة القاهرة تعد مناطق حلوان وشرق مدينة نصر والمطرية والمرج والساحل والبساتين الأعلى إصابة، فيما جاءت مناطق المقطم ومصر القديمة ومصر الجديدة والنزهة أقل إصابة.

وفي محافظة الإسكندرية تصدر حي المنتزه الإصابات بأكثر من 3000 حالة، ثم حي شرق الإسكندرية بأكثر من 2000 حالة، بعدهما حي وسط الإسكندرية بأكثر من 1000 إصابة، ثم العجمي بأكثر من 1000 حالة، ثم حي غرب الإسكندرية بأقل من 1000 إصابة، ثم المنشية بأكثر من 500 إصابة، وبرج العرب بأقل من 500 إصابة.

المصدر: وكالات

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