حزب الله يعلن عن مقاضاة شخصيات ومواقع اعلامية اتهمته ظلما بموضوع انفجار مرفأ بيروت وافتراءات اخرى وكلمة غداً للنائب ابراهيم الموسوي حول الموضوع – موقع قناة المنار – لبنان
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December 3 2020 - 20:06

حزب الله يعلن عن مقاضاة شخصيات ومواقع اعلامية اتهمته ظلما بموضوع انفجار مرفأ بيروت وافتراءات اخرى وكلمة غداً للنائب ابراهيم الموسوي حول الموضوع

منذ 30 mins 3 December، 2020
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