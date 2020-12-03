وفاة ثالث برلماني عراقي بسبب فيروس كورونا

أعلن مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، وفاة النائب علي العبودي بعد إصابته بفيروس كورونا، ليكون ثالث برلماني عراقي يتوفى بسبب الفيروس.

ونعت كتلة الحكمة البرلمانية وفاة العبودي الذي ينتمي إليها، وذكرت في رسالة تعزية: “لقد كان الفقيد مثابرا حريصا على عمله وتواجده وعمله الدؤوب في البرلمان ولجنته وكان يحسب له متابعة شؤون الناس والسعي الحثيث لتحقيق مطاليبهم وحقوقهم المشروعة”.

وقبل العبودي توفي في الرابع والعشرين من الشهر الماضي النائب حسين الزهيري، وقبله توفيت النائبة غيداء كمبش بسبب ذات المرض.

المصدر: روسيا اليوم