تفويض وزني للتفاوض مع “البنك الدولي” حول قرض لـمشروع شبكة الامان الاجتماعي”

اتفق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع “البنك الدولي” حول قرض لـ”مشروع شبكة الامان الاجتماعي في حالات الطوارىء للاستجابة للازمات”.

وجرى الاتفاق بين الرئيسين عون ودياب على ضرورة ان يأخذ وزني خلال التفاوض بالاعتبار، الملاحظات الآتية:

– العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلا من 1,5% خلال فترة تسديد القرض (18 الى 20 سنة).

– أن يتم تضمين اتفاقية القرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.

– المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد اقصى من تاريخ صدور مرسوم ابرام الاتفاقية.

– العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.

ووجهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى الى كل من الرئيس دياب والوزير وزني.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام